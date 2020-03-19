Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Depremde hasar gören katlı ev boşaltılacak - Güncel

Depremde hasar gören katlı ev boşaltılacak

Elazığ'da meydana gelen depremde duvarları çatlayan 2 katlı kerpiç evin boşaltılmasına karar verildi.

19.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:14
Elazığ 'da meydana gelen depremde duvarları çatlayan 2 katlı kerpiç evin boşaltılmasına karar verildi.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 5 büyüklüğünde depremde Yenimahalle Hafız Hasan Gül Sokak'ta bulunan iki katlı kerpiç evin duvarlarında çatlama meydana geldi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrolün ardından hasar gören evin boşaltılmasına karar verildi.
Necla Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde eşi ve çocuklarıyla birlikte oturdukları esnada sarsıntı meydana geldiğini belirtti.
Korkmaz, "Büyük bir korku yaşadık, çocuklar çok korktu. Dışarı kaçalım dedik. Kaçamadık, yere düştüm ayağımı burktum." diye konuştu.
Deprem nedeniyle evlerinin duvarlarında çatlamalar meydana geldiğini, yetkililerin evin boşaltılmasına karar verdiğini aktaran Korkmaz, mağdur olduklarını söyledi.
Muhtar Aytaç Özcan ise deprem sonrasında mahallelerinde bulunan bir evin yıkıldığı ihbarı aldıklarını belirterek, "Allah muhafaza acaba ev yıkılmış mı diye korktuk. Çok şükür buraya geldiğimizde gördük ki evin içinde çatlamalar olmuş." ifadesini kullandı.
Ekipler, duvarların çatlayan evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Depremde hasar gören katlı ev boşaltılacak

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Depremde hasar gören katlı ev boşaltılacak
Etiketler : Yenimahalle, Sivrice, Elazığ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Güncel
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Güncel
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading