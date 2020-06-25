Depremde hasar gören mahallede çadır kurulumuna başlandı

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarın görüldüğü Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'ndeki depremzedeler için gönderilen 250 çadırın kurulumuna başlandı.

25.06.2020 22:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:32
Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarın görüldüğü Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'ndeki depremzedeler için gönderilen 250 çadırın kurulumuna başlandı.
Depremde hasar gören kırsal mahallelerde, vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Türk Kızılay tarafından, ağır hasarlı yapıların bulunduğu 15 mahallede, evlerine giremeyen vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.
AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de depremin hasara yol açtığı Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde depremzedeler için çadır kurmaya başladı.
Gürpınar Belediyesi, İHH ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.
Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da mahalleye gelerek çalışmaları koordine etti.
Kaymakam Sayar, yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.
Vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Sayar, "Kızılay ekiplerimiz vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı yapıyor. Yarından itibaren üç öğün yemek ikramı olacak. AFAD'ın gönderdiği çadır kurulumu da başladı. Evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımıza çadır kuracağız. Önceliği hasta ve engelli vatandaşlarımıza vereceğiz. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşımızın yanındadır." diye konuştu.
AFAD İl Müdürü Osman Uçar ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle kırsal mahallelerde başlattıkları hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü anlatan Uçar, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz tüm mahallelere ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan hasar tespiti bir yandan da vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Çok şükür büyük bir afet durumu söz konusu değil. Hasarın en çok olduğu Elaçmaz Mahallemize ilk etapta 250 çadır gönderdik. Çadırların kurulumuna başlandı. Diğer mahallelerimizde de gerekli görüldüğü takdirde çadır sevkiyatı yapacağız." Depremde hasar gören mahallede çadır kurulumuna başlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gürpınar, Kızılay, AFAD, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bülent Arınç’a açık açık soruldu: FETÖ’cü müsünüz? Haber
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne’in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
’Aks kırıldığı için kaza yaptım’ diyen Alişan’ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı Haber
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Haberler››Güncel››Depremde hasar gören mahallede çadır kurulumuna başlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:27: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 22:23: Guterres: "BM Sözleşmesi'nin 75. yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz" - Haber 22:19: Eritre-Sudan ilişkileri normalleşiyor - Haber 22:18: KOCAELİ Şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu' deyip, darbetti - Haber 22:13: Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti - Haber 21:38: Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? - Haber 20:05: Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti - Magazin 19:40: İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi - Spor 16:40: Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı - Magazin