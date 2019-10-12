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Depremde hasar gören minarenin sökümü devam ediyor (3)

İstanbul'daki depremin ardından hasar gören caminin minaresinin söküm çalışmaları başladı.

12.10.2019 18:50
İstanbul'daki depremin ardından hasar gören caminin minaresinin söküm çalışmaları başladı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında, 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin bir bölümü yıkıldı.
Risk oluşturduğu gerekçesiyle ibadete kapanan caminin minaresinin söküm işlemlerine de sabah saatlerinde başlandı.
Belediye ekipleri caminin çevresini bariyerlerle kapatırken vinç yardımıyla halatların bağlandığı minare, kontrollü şekilde parçalar halinde sökülecek.
Depremde hasar gören minarenin sökümü devam ediyor (3)

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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