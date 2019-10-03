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Depremde hasar gören okul boşaltıldı

Depremde hasar gören 20 yıllık okul boşaltıldı Eğitim öğretim 50 ve 60 yıllık binalarda sürüyorTEKİRDAĞ - İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.

03.10.2019 13:23
Depremde hasar gören 20 yıllık okul boşaltıldı
Eğitim öğretim 50 ve 60 yıllık binalarda sürüyor
TEKİRDAĞ - İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5. 8 şiddetindeki depremin yoğun olarak hissedildiği ilçelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan ve ilçenin adını taşıyan Çorlu Ortaokulu'nun depremde hasar gören bir bloğu boşaltıldı. 3 bloklu okulun iki bloğunda ise eğitim-öğretim devam ediyor.
Depremde hasar gören kamu binalarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için başlatılan çalışmalar kapsamında incelenen A, B ve C bloktan oluşan Çorlu Ortaokulu'nun C bloğu boşaltılarak kullanıma kapatıldı. Bu blokta eğitim - öğretim gören öğrenciler diğer iki bloğa alınarak tekli eğitim veren okul ikili eğitime döndürüldü.
2 bin 55 öğrencisi bulunan ve bu öğrencilerin toplamda 59 derslikte eğitim - öğretim gördüğü Çorlu Ortaokulu'nun 32 derslik bulunan bloğu depremde hasar gördüğü gerekçesi ile boşaltılarak kapatıldı.
1998 yılında yapılarak eğitim - öğretime başlanan bloğun depremde hasar görerek kapatılmasının ardından öğrenciler 1959 yılında yapılan A blok ve 1969 yılında yapılan B bloktaki sınıflara nakledildiler.
28 derslikte eğitim - öğretimin devam ettiği Çorlu Ortaokulu'nda ikili öğretime geçen öğrencilerin bir bölümü sabahçı, bir bölümü de öğlenci olarak okula gelmeye başladı. Yeni düzenlemeyle sabah 08: 00'de başlayan eğitim - öğretim akşam 19: 30'da sona eriyor.
Depremde hasar gören okul boşaltıldı

İstanbul, Silivri, Çorlu, Genel

Kaynak: İHA

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