Haberler » Güncel » DEPREMDE HASAR GÖREN VERGİ DAİRESİ YIKILACAK - Haber

DEPREMDE HASAR GÖREN VERGİ DAİRESİ YIKILACAK

Mehmet DEMİRKAYA-Ersan SAN / İSTANBUL DHABüyükçekmece Vergi Dairesi, Silivri'de meydana gelen depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacak.

13.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:20DEPREMDE HASAR GÖREN VERGİ DAİRESİ YIKILACAK

Mehmet DEMİRKAYA-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Büyükçekmece Vergi Dairesi, 'de meydana gelen depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacak.

Dizdariye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, Silivri açıklarında 26 'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından binanın yıkılarak yeniden yapılması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği hazırlandı. Hazırlanan rapor İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sunuldu. 62 nolu rapor komisyon tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Teklifin bugün İBB meclisinde oylanarak kabul edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Binanın havadan ve yerden görüntüleri



İstanbul, Silivri, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:22:09