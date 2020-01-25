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Depremde hayatını kaybedenler için maçlardan önce saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına, bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

25.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:33Depremde hayatını kaybedenler için maçlardan önce saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına, bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek" denildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ, Spor

Kaynak: DHA

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