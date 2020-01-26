Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1556 kişi hastanelere başvurdu.

BAKANLAR BÖLGEDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda yürütülen çalışmaları inceleyen bakanlar, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

AFAD'DAN SON AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği aktarıldı.

Depremin ardından 1556 vatandaşın hastanelere başvurduğu bilgisinin verildiği açıklamada, bölgeye ulaştırılan 9 bin 545 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendiği belirtildi.

599 ARTÇI SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 599 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.

SABİM: 600 DEPREMZEDE YAKINI BİLGİLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Elazığ'daki depremle ilgili son 24 saate 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattı üzerinden Elazığ depremi konusunda son 24 saat itibarıyla toplam 795 adet çağrı karşılandı. 115 kişiye genel bilgi, 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildi." ifadelerine yer verildi.

YUVARLANAN KAYALAR YOLLARI KAPATTI

Sivrice köylerine giden yollarda asfalt yolda metrelerce uzunluğunda derin çatlaklar oluşurken, yamaçtan yuvarlanan kayalar yolu kapattı.

KÖY YOLLARINDA DERİN ÇATLAKLAR VAR

Ulaşımın zorlaştığı köylerde yollarda meydana gelen çatlaklar, artçı sarsıntılarla daha da büyüyor. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönerken, artçı sarsıntılarla kayaların ve toprağın kayması ise korku dolu anlara yol açıyor.