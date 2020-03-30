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Depremde hayvanları telef olan 103 çiftçiye 2 milyon 150 bin lira ödendi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da, hayvanları telef olan 103 çiftçiye 2 milyon 150 bin lira ödendiğini açıkladı.

30.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:03
Depremde hayvanları telef olan 103 çiftçiye 2 milyon 150 bin lira ödendi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran 'ın Hoy kenti olan, 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van 'da, hayvanları telef olan 103 çiftçiye 2 milyon 150 bin lira ödendiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Şubat'taki depremin ardından devlet imkanlarının Van'daki depremzedeler için seferber edildiğini bildirdi. Depremde ahırların yıkılması sonucu hayvanları telef olan 103 çiftçiye 2 milyon 150 bin lira destek ödemesi yapıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Depremin ilk anından itibaren çiftçilerimizin yanında yer aldık. Depremden zarar gören yetiştiricilerimize, koyun başına bin 500 lira, kuzu başına 450 lira, keçi başına 750 lira, oğlak başına 300 lira, inek başına 9 bin lira, tosun başına 7 bin 500 lira, buzağı başına 4 bin 500 lira ödendi" dedi. Bakan Pakdemirli, ayrıca küçükbaş hayvan için 75 lira, büyükbaş hayvan için de 500 lira yem yardımının yapıldığını söyledi.

HESAPLARINA YATIRILDI

Hasar tespit komisyonun yem ve hayvan başına belirlediği ücretlerin, Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara aktarıldığını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yıkılan ağıl ve ahırlarda telef olan hayvanların sayısını belirledik ve enkazdan çıkardık. Bu hayvanların hastalıklara neden olmasını engellemek amacıyla çalışma başlattık. Depremin etkilediği mahallelerde yıkılan 605 ahırda telef olan 1858 küçükbaş, 36 büyükbaş, 4 tek tırnaklı ve 21 kanatlı hayvanı, belirlenen alanlarda kireçleyerek gömdük. Ardından hayvanı olan vatandaşlara çadırlar dağıttık. Deprem bölgesinde yaklaşık bin 76 hayvan çadırı kurarak, özellikle yavrulama dönemindeki hayvanların soğuktan etkilenmelerini engelledik."?


Kaynak: DHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, İran, Van, Güncel
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