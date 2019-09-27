Deprem anında kaçanları gülerek izleyen vatandaş kamerada

Merter'de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaşın deprem sırasındaki rahatlığı ilginç görüntüler oluşturdu. Herkes panik içinde dışarı koşarken o oturduğu yerden gülerek koşanları izledi. Vatandaşın rahat halleri kameralara yansıdı.

İSTİFİNİ BOZMADI KAÇANLARI İZLEDİ

Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem meydana gelen olayda, deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Fakat Merter'de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaş diğerlerinin aksine istifini bozmadan oturmaya devam etti.

Dükkanda bulunan herkes panik içinde sokağa koşarken o sandalyede oturarak koşanları izledi. Dükkan çalışanlarının korku dolu anlarında onun korkmadığı ve gülümsediği görüldü. Rahatlığıyla ilginç görüntüler oluşturan vatandaşın o anları kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.