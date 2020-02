"Depremde kendinize küçük bir yaşam alanı oluşturun"

Elazığ depreminin ardından bölgede kurtarma çalışmalarında aktif görev alan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşları olası bir depremde ve sonrasında yapmaları gerekenler konusunda uyardı. Ekipler, deprem sırasında hayati önem taşıyan pozisyonları uygulamalı olarak gösterdi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma amiri olarak görev yapan Selçuk Polat, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların deprem anında ve sonrasında yaptıklarının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Polat, verdiği teknik bilgilerin yanı sıra deprem sırasında ve kurtarılma sürecinde hayat kurtaracak pozisyonları uygulamalı olarak gösterdi. Depremin doğal hayatı, insan hayatını durduran, durağanlaştıran, yerel halkın ve yerel birimlerin baş edemediği türde bir afet olduğunu kaydeden Polat, Mersin'in de 3. derece deprem bölgesinde olduğunu belirtti. Deprem anında yapılması gerekenleri de söyleyen Polat, "Deprem anında özellikle yapmamız gereken eğer kaçamıyorsak, kendimize göre en güvenli gördüğünüz eşyanın yanına kapanıp cenin pozisyonu alarak başımızı ve organlarımızı mümkün olduğu kadar koruyacak şekilde sabit beklememiz. Mümkün olduğu kadar hareket etmiyoruz. Mümkünse kendimize küçük bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Küçük yaşam alanı çok önemli çünkü enkazın altında ne kadar kalacağımız, kaç saat sonra bizi kurtaracakları belli değil" dedi."Deprem geçtikten sonra bulunduğumuz binayı bir an önce terk etmemiz gerekiyor"Deprem geçtikten sonra bulunulan binayı bir an önce terk etmek gerektiğini vurgulayan Polat, "Sarsıntılar devam ediyorsa binanın üst katlarına, dam kısmına kaçmamız gerekiyor. Eğer sarsıntılar yoksa da mevsimine uygun kıyafetler ve varsa deprem çantamızı alarak evden bir an önce çıkmamız şart. Tabi depremden önce yapmamız gerekenler de var. Bunların en başında binamızın depreme dayanıklı olup olmadığını gerekli kurumlardan yardım alarak tespit ettirmek. İkincisi, hem binamızı hem de araçlarımızı sigortalatmak. Üçüncüsü aile içinde bir deprem acil durum planı yapmak, çocuklarımızla, eşimizle deprem anında da deprem sonrasında ne yapacağımızı, nerelere gideceğimizi tartışıp onları bilinçlendirmeli, depremden sonra birbirimizi nerede bulacağımızı söylemeliyiz" diye konuştu."Elazığ'da 9 canı kurtardık"Elazığ'da meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan deprem sonrası, 4 gün boyunca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarında da aktif olarak rol aldıklarını belirten Polat, "Yakın zamanda biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi olarak 11 kişiyle Elazığ'a gittik, 9 canın kurtarılmalarına vesile olduk. Gördük ki o küçük yaşam alanları insanların gerçekten bir şekilde kurtulmasına vesile oluyor. Bu yüzden deprem bitene kadar sabit bekleyip, nefes alacağımız küçük bir yaşam alanı oluşturup, mümkün olduğunca kıpırdamamalıyız. Arama kurtarma ekipleri seslendiğinde eğer ses veremiyorsak çok küçük bir kaya parçası, bir demir parçası alıp en yakın yere ritmik seslerle vurarak arama kurtarma ekiplerinin bize ulaşmasını sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.Deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildiDeprem anında nerede olunduğunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Polat, açık alanda, araç içinde, ev ya da iş yerinde yapılması gerekenleri anlatırken, hayati önem taşıyan pozisyonlar da uygulamalı olarak gösterildi. - MERSİN