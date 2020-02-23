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Depremde minaresi hasar gören cami ibadete kapatıldı

Depremde minaresi hasar gören cami ibadete kapatıldıMANİSA'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bulunan caminin minaresinde hasara yol açtı.

23.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:48
Depremde minaresi hasar gören cami ibadete kapatıldı
MANİSA'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem 'in ilçesinde bulunan caminin minaresinde hasara yol açtı. Güvenlik sebebiyle cami ibadete kapatıldı.
Manisa'nın ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Savaştepe ilçe merkezinde bulunan 40 metre yüksekliğindeki Müftülük Camii'nin minaresinde çatlaklar meydana geldiği tespit edildi. Çevresi polis ekiplerince güvenlik çemberine alınan camide itfaiye ekiplerince yapılan incelemede minarede çatlaklar olduğu tespit edildi. Güvenlik sebebiyle cami ibadete kapatıldı. Minarenin önümüzdeki günlerde yıkılarak yeniden yapılacağı bildirildi.
Camide inceleme yapan Savaştepe Belediye Başkanı AK Partili Turhan Şimşek, "Vatandaşlar tarafından oldukça yoğun bir şekilde kullanılan Savaştepe Müftülük Camii'nin minaresinin en uç noktasında çatlaklar meydana geldi. Bu sebeple gerekli önlemler alınarak cami çevresindeki yollar kapatıldı. Camimiz de geçici bir süreliğine ibadete kapatıldı. Savaştepe, son günlerde depremlerin yoğun yaşandığı Akhisar ve Kırkağaç ilçelerine çok yakın. Bu sebeple depremler ilçemizde de şiddetli bir şekilde hissediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda cami minaresinde deprem sebebiyle çatlaklar olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. En kısa sürede gerekli onarımlar yapılarak camimiz ibadete açılacaktır" dedi.
Depremde minaresi hasar gören cami ibadete kapatıldı

Balıkesir, Savaştepe, Kırkağaç, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


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