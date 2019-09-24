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Depremde minik öğrenciler böyle tahliye edildi

Depremde minik öğrenciler böyle tahliye edildiİSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremde anaokulu öğrencilerinin tahliye edildiği anlar kameralara yansıdı.

24.09.2019 14:12
Depremde minik öğrenciler böyle tahliye edildi
İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremde anaokulu öğrencilerinin tahliye edildiği anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Silivri açıkları olan depremde panik yaşandı. Çok sayıda okul deprem sırasında boşaltıldı. Bir anaokulunda deprem sırasında yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, minik öğrencilerin öğretmenleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildiği anlar yer alıyor.
Depremde minik öğrenciler böyle tahliye edildi

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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