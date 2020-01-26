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Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başlatıldı

Elazığ'daki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarmanın ardından enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

26.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:02Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başlatıldı
'daki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarmanın ardından enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
Elazığ'da, 24 Ocak'ta ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden yönlendirilen, başta AFAD ve UMKE olmak üzere çok sayıda ekibin arama kurtarma çalışmasının ardından sismik araştırma (ses dinleme) yapıldı.
Enkaz üzerinde yaklaşık 5 ekip, son kez ayrı noktalarda sismik dinleme yaptıktan sonra enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
Mahallede yürütülen arama kurtarma çalışmasında, enkazdan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarılmış, biri bebek 13 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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