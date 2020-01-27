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Depremde ofisi zarar gören yerel gazete, minibüste çıkarılıyor

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ofisi zarar gören yerel gazete, çalışanları tarafından minibüste hazırlanıyor.

27.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:33Depremde ofisi zarar gören yerel gazete, minibüste çıkarılıyor

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ofisi zarar gören yerel gazete, çalışanları tarafından minibüste hazırlanıyor.

'da günlük yayın yapan yerel Günışığı Gazetesi'nin Nailbey Mahallesi'ndeki ofisinde deprem nedeniyle hasar oluştu. Gazeteciler, hasar gören ofise giremedikleri için kiraladıkları minibüste gazetelerini çıkarmaya başladı. Demokrasi Meydanı'na getirdikleri minibüsün içine masa ve sandalyelerini yerleştiren gazete çalışanları, soğuk havaya rağmen mücadele ediyor.

Günışığı Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şahismail Gezici, bütün zorluklara rağmen gazetelerini çıkarmaya kararlı olduklarını belirterek, "Depremde çok sayıda can kaybımız oldu. Gazetemizin bulunduğu çalışma ofisimiz de büyük hasar gördü. Zaten psikolojimiz bozuk, artçı depremler de devam ediyor. O hasarı da görünce çalışma imkanımız olmadı. Ama gazetenin çıkması lazım. Şu an bir minibüsün içinde gazetemizi çıkartıyoruz. Artık dışarıda dizgi ve işlerini yapıyoruz. Bütün koşulları zorlayarak, gazeteyi çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.



Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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