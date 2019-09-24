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Depremde okullar boşaltıldı, o anlar kameralara yansıdı

İstanbul'da saat 11.00'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde okullar boşaltıldı.

24.09.2019 12:55
İstanbul'da saat 11.00'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde okullar boşaltıldı. Deprem sırasında öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafında merkez üssünün Silivri açıkları olduğu duyurulan depremde panik yaşandı. Çok sayıda vatandaşın sokağa döküldüğü depremde okullar da boşaltıldı. Kentteki bir okulda daha önce gerçekleştirilen deprem tatbikatları sayesinde öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Öğrencilerin deprem sırasında binadan tahliye edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
(İHA)
Depremde okullar boşaltıldı, o anlar kameralara yansıdı

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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