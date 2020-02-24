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Depremde ölenler için saygı duruşu

Kayseri Amatör Küme maçı öncesinde Iran'da yaşanan deprem neticesinde Van'da hayatını kaybeden vatandaşlar ve tüm şehitler için, amatör maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

24.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:13Depremde ölenler için saygı duruşu
Amatör Küme maçı öncesinde Iran'da yaşanan deprem neticesinde 'da hayatını kaybeden vatandaşlar ve tüm şehitler için, amatör maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda mücadele veren Kayseri OSB Atletikspor ile Kayserigücü karşı karşıya geldi. Hakem Suat Alptekin'in yönettiği müsabaka öncesinde, Iran'da cereyan eden Van'da 9 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ötürü ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka başladı.

OSB Atletikspor rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. - KAYSERİ

Kayseri, İran, Van, Spor

Kaynak: İHA

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