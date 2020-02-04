Haberler » Güncel » Depremde park halindeki otomobiller beşik gibi sallandı - Haber

Depremde park halindeki otomobiller beşik gibi sallandı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği Adıyaman'da park halindeki otomobiller deprem esnasında adeta beşik gibi sallandı.

04.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:13Depremde park halindeki otomobiller beşik gibi sallandı
'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği 'da park halindeki otomobiller deprem esnasında adeta beşik gibi sallandı.

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem Adıyaman'da da hissedilmiş ve büyük paniğe neden olmuştu. esnasında Adıyaman'da bulunan bir sitenin bahçesindeki park halindeki otomobillerin beşik gibi sallandığı anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarını izleyen site sakinleri gözlerine inanamadı. Site sakinlerinin büyük bir şaşkınlıkla izlediği kamera kayıtlarında, bazı otomobillerinden havalanacakmış gibi kalkıp durması depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 12:46:06