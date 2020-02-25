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Depremde telef olan hayvanlar enkaz altından çıkarıldı

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen iki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde enkaz altında kalan hayvanlar, bulundukları yerden çıkarılarak gömülüyor.

25.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:36Depremde telef olan hayvanlar enkaz altından çıkarıldı
'nin sınırında meydana gelen iki deprem nedeniyle 'ın ilçesine bağlı mahallelerde enkaz altında kalan hayvanlar, bulundukları yerden çıkarılarak gömülüyor.

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen depremler nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde büyük hasarlar meydana geldi. Köyleri yerle bir eden depremlerde toplam 233 ahır yıkılırken, 3 bin 329 küçükbaş, 72 büyükbaş telef oldu. Depremin 3'üncü gününde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bölgede daha önce çukurlar açılarak kireçlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce özel kıyafetler giyen ekipler ise iş makinesi yardımıyla enkaz altında çıkarılan hayvanları bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarılan hayvanlar, kamyonlara yüklenerek kazılan çukurlara gömülmek üzere bölgeden uzaklaşıyor. - VAN

Türkiye, Başkale, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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