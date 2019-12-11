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Depremde toplanma alanları hakkındaki önerge kabul edildi

Malatya'da, deprem anında toplanma alanları hakkındaki önerge kabul edildi.

11.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:27Depremde toplanma alanları hakkındaki önerge kabul edildi
'da, deprem anında toplanma alanları hakkındaki önerge kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ayı ilk toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan, Malatya'nın deprem eylem planı, riskli ve zemini kötü binalar, çözüm yolları ve deprem anında toplanma alanları hakkındaki önerge ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü görüşleri çerçevesinde yapı yoğunlukları ve ortak alan kullanımlarının düzenlenmesi ve plan notuna eklenmesine yönelik Battalgazi Belediye Meclisinin 2019/148 sayılı kararı ve Yeşilyurt Belediye Meclislerinin 2019/316sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları oylanarak kabul edildi. Malatya Stadyumunun Gençlik İl Müdürlüğünden bir yıllığına kiralanması ile ilgili gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı toplantısının 2'nci birleşimini 13 Aralık Cuma günü saat 14.30'de yapmayı kararlaştırdı. - MALATYA

Malatya, Aralık, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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