Depremde vefat eden Miraç Dişli'nin Kızılay'ın projesinde gönüllü olarak yer aldığı ortaya çıktı

Elazığ 'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilse olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Binadan yaralı olarak çıkarılan ancak daha sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli, sosyal medyanın gündemine oturdu.

ENKAZDAN YARALI OLARAK ÇIKARILMIŞTI

Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

MİRAÇ DA GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞMIŞ

Depremde hayatını kaybedenler arasında yaşı en küçük olan 12 yaşındaki Miraç, sosyal medyaya damga vurdu. Fotoğrafları hızla yayılan Miraç'la ilgili atılan bir Tweet ise yürek burktu. Kızılay 'da görevli olarak çalışan bir kişinin Miraç'ın da gönüllü olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım ve Miraç'a gelen yorumlar;

"Geçen sene düzenlenen "Hayalime Dönüşen Oyuncaklar Projemize" katılan minik gönüllümüz Miraç'ın depremde hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaktın yüreğimizi. Allah rahmet etsin."