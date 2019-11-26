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Depremde vefat eden öğretmenlerin mektupları okundu

Van'ın Erciş ilçesinde 'Öğretmenler Günü' nedeniyle düzenlenen programda, 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin Okul Gelişim Programı (OGP) semineri kapsamında yazdıkları mektuplar okunurken duygu dolu anlar yaşandı.

26.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:21Depremde vefat eden öğretmenlerin mektupları okundu
'ın Erciş ilçesinde 'Öğretmenler Günü' nedeniyle düzenlenen programda, 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin Okul Gelişim Programı (OGP) semineri kapsamında yazdıkları mektuplar okunurken duygu dolu anlar yaşandı.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama programı, Erciş Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın Öğretmenler Günü mesajı okundu. Ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek yaptı.

Emekli öğretmenler ve göreve başlayan öğretmenler adına yapılan konuşmalardan sonra 'Öğretmen' konulu oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

Terör saldırısında şehit olan öğretmenlerin fotoğraflarını içeren slaydın ardından, öğrenciler tarafından 'En saygın insan' konulu tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Programda, ayrıca Erciş depreminde ölen öğretmenlerin felaketten 4 gün önce hayatlarının son 10 dakikasını yaşıyormuş gibi yakınlarına yazdığı mektuplar ise ilk kez davetlilerle paylaşıldı. Katıldıkları bir seminerde duygularını imzasız mektuplara döken 10 öğretmen, "Çocuğuma öldüğümü söylemeyin", "Sevgili eşim ve çocuklarım, sizleri yalnız bırakıyorum", "Ecel kapıyı çaldı sevgili babam", "Yokluğumu çocuklarıma hissettirmeyin", "Merhaba baki olan alem" diyerek sevdiklerine seslenirken, davetliler ise bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Program; resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından 'Toprağın çocukları' isimli resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Tolga Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. - VAN

Öğretmenler Günü, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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