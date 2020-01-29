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Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu

Kerim okunarak dualar edildi.

29.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:23Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu

ı Kerim okunarak dualar edildi.

İslahiye Merkez Dervişiye Camii'nde İslahiye Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve İslahiye Belediyesi tarafından organize edilen programda Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu, İl Müftülüğüne bağlı Gaziantep Emine Konukoğlu Müezzini Kasım Kahraman, Gaziantep Abdulkadir Konukoğlu Camii İmam Hatibi Abdulkadir Kestane, Gaziantep Servi Erdemoğlu Camii İmam Hatibi Bilal Yılmaz ve İbrahim Erpamukçu Cami İmam Hatibi Abdurrahman Zorlu Kur'anı Kerim okudu. Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İslahiye Müftü vekili Mehmet Emin Okuyucu tarafından yapılan dua ile son buldu.

Cami çıkışında hayırsever tarafından lokum dağıtıldı. - GAZİANTEP


Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: İHA

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