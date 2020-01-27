Haberler » Güncel » Depremde yaralanan hayvanlar tedavi edildi - Haber

Depremde yaralanan hayvanlar tedavi edildi

Depremde göçük altında kalarak yaralanan hayvanların da tedavisi yapıldı.

27.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:32Depremde yaralanan hayvanlar tedavi edildi
Depremde göçük altında kalarak yaralanan hayvanların da tedavisi yapıldı.

'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 08.55'de yaşanan ve 'da da şiddetle hissedilen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yıkılan ve zarar gören hayvan barınaklarına da müdahale etti. Yaşanan depremin ardından ahırlarda mahsur kalan birçok hayvan bulundukları yerden kurtarıldı.

Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesinde meydana gelen depremden dolayı hayvanları göçük altında kalan bir vatandaşın ineğine, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekimler tarafından müdahale edilerek, tedavisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından müdahale edilen büyükbaş inek hayvanın göçükten çıkarıldıktan sonra ilk etapta, şokta olduğu ve bacak kaslarında güçsüzlük ve sol boynuzunda kanama tespit edildi. Bu semptomlara göre gerekli antibiyotik, ağrı kesici, kanama durdurucu ilaçlar ve serum tedavisi uygulandı. Hayvan, tedavi sonucunda ayağa kaldırılarak sahibine teslim edildi. - MALATYA

Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
17:22  Heiko Mass: BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı
17:22  16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis ve tutuklama kararı-Ek
17:22  Şi'den Komünist Parti'ye "halkın çıkarları her şeyin üstünde" uyarısı
17:21  Bitlis'ten Elazığ'a yardım
27.01.2020 17:31:07