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Depremde yaralanan hayvanlar tedavi ediliyor

24 Ocak tarihinde yaşanan deprem sırasında yaralanan hayvanlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezi'nde tedavi ediliyor.

31.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:26Depremde yaralanan hayvanlar tedavi ediliyor
24 Ocak tarihinde yaşanan deprem sırasında yaralanan hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezi'nde tedavi ediliyor.

6.8 şiddetindeki deprem sonrası göçük altında kalan birçok hayvanı kurtaran Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası yaralanan birçok hayvanın tedavisini yapıyor.

Son olarak Doğanyol ve Pütürge'de yaralanan 2 sokak köpeği de Hayvan Barınma Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Gerekli ameliyat ve müdahalenin ardından köpekler tedavilerin devamı için koruma altına alındı. Köpekler sağlıklarına kavuştuktan sonra yaşam alanlarına geri bırakılacak. Depremin insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezinin ücretsiz hizmet verdiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin deprem sonrası çöken ahır enkazlarının altından birçok hayvanı kurtardığına dikkat çeken Başkan Gürkan, "Felaketin yaşandığı ilk günden beri herkesin yardımına koştuk. Büyükbaş, küçükbaş, evcil ve yabani birçok hayvanı bulundukları yerden çıkardık. Gerekli tedavilerinin yapılmasını sağladık. Bu anlamda Türk Veteriner Hekimleri Birliği gerekse de Malatya Veteriner Hekimleri Odasına bağlı Veteriner Hekimler ücretsiz teşhis ve tedavi yaptılar. Sahada bu anlamda önemli işler yaptılar. Tüm Veteriner Hekimi dostlarıma teşekkür ediyorum. Bünyemizdeki Veteriner Hekimler de sahada canla başla çalıştılar. Merkezimizde yaralanan birçok hayvanın ameliyatları ve tedavileri yapıldı. Son olarak 2 köpek merkezimize getirilerek tedavi altına alındılar" dedi. - MALATYA

Malatya, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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