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Depremde yaralı sayısı bin 103'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 40 kişinin sağ kurtulduğu yaralı sayısının bin 103'e yükseldiği belirtildi.

25.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:54Depremde yaralı sayısı bin 103'e yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada merkez üssü 'ın ilçesi olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 40 kişinin sağ kurtulduğu yaralı sayısının bin 103'e yükseldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8'lik deprem sonrası büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 deprem olduğu belirtildi. Açıklamada 40 kişi enkazdan sağ kurtarılırken hastaneye başvuran vatandaş sayısının bin 103'e yükseldiği duyuruldu.

Yapılan duyuruda Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ettiği Elazığ havaalanının çalışır durumda olduğu paylaşıldı. Haberleşme, elektrik ve doğalgaz altyapılarında herhangi bir sorun olmadığı bildirilirken bazı noktalarda tedbir amaçlı kesinti yapıldığı aktarıldı. - ANKARA

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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