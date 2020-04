Depremde yıkılma riski taşıyan okul yıkılıyor

Depremde yıkılma riski taşıyan okul yıkılıyorOkulunun yıkıldığını gören çocuk ise üzüldüDÜZCE - 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük deprem görmüş Düzce'de riskli binaların yıkımları sürüyor. Olası bir depremde risk taşıyan 1962 yılında eğitim öğretime başlamış olan Işık İlkokulu B bloğunun yıkımı yapılıyor. Düzce Valiliği deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 5 okulun yıkılarak yerine yeni binalar yapılacağı bildirmişti. Bu kapsama yıkılacak olan 5 okuldan biri olan ve 1967 yılında eğitim hayatına başlamış binlerce çocuk mezun etmiş olan Işık İlkokulu, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması da fırsat bilinerek yıkımına başlandı. A ve B bloktan oluşan okulun B bloğunun yıkılıp a blokta okullar açılırsa ikili eğitim vereceği öğrenildi. 2 katlı okulun yıkım işlemleri devam ederken okuldan mezun olan şimdi ortaokula giden Berat Can okulunun yıkılıyor olduğuna üzüldüğünü söyledi. Berat Can yenisinin bir an önce yapılmasını dileyerek "Ben bu okulda okudum, okulumuzu yıkıyorlar çok üzüldüm. Yenisinin bir an önce yakılmasını bekliyorum ve merak ediyorum. Niye yıktıklarını anlamadığım için çok üzüldüm. Eski okulumuz çok iyiydi. Anasınıfı dahil 5 sene burada okudum" ifadelerinde bulundu.Okulun yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA