Depremde zarar gören hayvan hastanesi kapılarını açtı

Depremde zarar gören hayvan hastanesi kapılarını açtıBuse ÖZEL- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa , Veteriner Fakültesi, Eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde zarar gördü, hayvan hastanesi de kapatıldı. Yenilenen hayvan hastanesinin kapıları ise bugün açıldı. Balkondan düşerek yaralanan ve acilen ameliyat edilmezse acı nedeniyle hayatını kaybetme riski bulunan minik kedi 'Fındık' ile epilepsi hastası, 9 yaşındaki Cocker cinsi köpek 'Max' de hastanenin ilk hastalarından oldu.DIŞARIDA AMELİYAT PARASI YETMEYİNCE SOLUĞU ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ALDILAR'Fındık'ın sahibi olan 18 yaşındaki Yunus Emre de balkondan düşen kedisini tedavi ettirebilmek için çok uğraştıklarını, öğrenci olması nedeniyle ameliyat için gerekli parayı karşılayamadıklarını belirtti. Son çare olarak üniversite hastanesine geldiklerini belirten Yunus Emre, "4'üncü kattan kalçasının üstüne düştü. Omuriliği şu anda kırık ve bugün ameliyat edilmezse felç kalacak. Bugün ameliyat olmasını ve her şeyin iyi olmasını diliyoruz. Dışarıda tedavi için çok yüksek fiyatlar verildi ancak biz öğrenciyiz ve karşılayamadık. Bu nedenle üniversite hastanesine geldik. Bütçemize uydu. Bugün ameliyat olmazsa acıdan ölme riski çok yüksekmiş. Biz onun iyi olması için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.EPİLEPSİ HASTASI KÖPEK BURADA TEDAVİ OLUYOREpilepsi hastası Cocker cinsi 9 yaşındaki köpek Max de hastanede tedavi olan hayvanlardan. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Alper Bayrakal, köpeklerde bu hastalığın sık görülmediğini ancak bazı hayvanlarda yatkınlık olduğunu belirtti. Dr. Bayrakal, "Cocker cinsi köpeklerde epilepsiye genetik yatkınlık var. Yatkınlık olan hayvan gruplarında epilepsinin görülme sıklığı yüzde 10'a kadar çıkabiliyor. Max ilaç kullanıyor, zor nöbetler geçiriyor. İnsanlardaki gibi yere yatıp çırpınmalar, dışkı idrar kaçırmalar oluyor. Hasta sahipleri çoğunlukla 'Acaba köpeğim ölüyor mu?' diye düşünüyor. Max de yaklaşık 1 yıldır nöbet geçirmiyor ve tedavi oluyor. Şanslı hastalardan biri" dedi.7YILLIK 60 BİN HAYVAN TEDAVİ EDİLİYOR'2 ameliyathanesi bulunan hastanede, doğumhane, dahiliye polikliniği ve cerrahi bölüm bulunduğunu belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Alper Bayrakal, hastanenin yıllık 50 bin hasta hayvanı tedavi etme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Dr. Bayrakal sözlerine şöyle devam etti:"Yıllık 50 ila 60 bin arasında hasta kapasitesine sahibiz. Bunun büyük bir çoğunluğunu İstanbul'da olmamız dolayısıyla kedi ve köpekler oluşturuyor. Yakın çevrelerden gelen büyükbaş at gibi hayvanlar için de buraya başvuruluyor. Ortalama 60 bine yakın hastamız var yıllık. Bu da tüm Avrupa'daki veteriner fakültelerinde ilk 3'te yer aldığımızı gösteriyor. Polikliniklerde günlük olarak 200'e yakın bir hasta girişi oluyor.""DENGELİ BİR FİYAT POLİTİKASI VAR"İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı da hastanenin fiyatlarının uygun olduğunu ve Veteriner Hekimler Odası tarafından belirlendiğini belirterek, "Odamızın İstanbul için belirlediği fiyatlar var. Dengeli bir fiyat politikası var ama biz üniversite hastanesi olduğumuz için daha uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz" dedi.Deprem sonrasında binanın hasar görmesi nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini belirten Prof. Dr. Kaşıkçı sözlerini şöyle noktaladı:"Hastanemiz süresiz olarak kapalıydı. Şu anda en azından hastaneyi açmış olduk. Her ne kadar konteyner hastanede de olsak açık durumda ve bu bizim için güzel bir olay. Hem hasta hizmeti vereceğiz hem de öğrencilerimiz buradan faydalanamıyordu kapalı olması nedeniyle. Öğrencilerimiz burada uygulamayı görüyor. Bu arada eğitim devam etti ancak öğrencilerimizi çiftliklere gönderdik. Hayvan barınaklarına ve Türkiye Jokey Kulübü'ne gönderdik ayrıca ve oralarda uygulamalarına devam ettiler. Şimdi öğrencilerimiz burada devam edecekler ve bir nebze olsun rahatladık."FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ-\tYürüyemeyen hasta kedi ve epilepsi hasta köpek sahipleriyle röportajlar-\tVeteriner hekim Dr. Alper Bayrakal ile röp.-\tİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı ile röp.-\tHastaneden genel detaylar