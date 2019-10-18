Depremde zarar gören okulun tahliye edilmesine karar verildi

Depremi yoğun olarak hisseden ilçelerden biri olan Silivri'nin komşu ilçelerinden Çorlu'da bir okul için daha depremde zarar gördüğü için boşaltılması kararı alındı. Daha önce 3 bloklu Çorlu Ortaokulunun bir bloğunun deprem nedeniyle tahliye edildiği Çorlu'da 1 Kasım İlkokulunun da deprem nedeniyle boşaltılmasına karar verildi.



Öğrencilerin başka bir okula gönderilecek olmasına veliler tepki gösterdi. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile görüşen veliler, öğrencilerin Melahat Kozar İlkokuluna yönlendirilmesi teklifini kabul etmedi. Veliler, okula yakın mesafede bulunan Ticaret Meslek Lisesi binasının öğrencilerine tahsis edilmesini istedi.



Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da deprem dolayısıyla okulun tahliye edilmesi gerektiği yazısının bugün kendilerine ulaştığını öğleden sonrası için okulu tatil ettiklerini ve Pazartesi gününe yeni bir binada eğitim - öğretime devam etmek için planlama yapılmak üzere velilerle görüştüğünü söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA