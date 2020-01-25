Haberler » Güncel » Depremden etkilenen bazı aileler camilerde kalıyor - Haber

Depremden etkilenen bazı aileler camilerde kalıyor

Elazığ'daki depremden etkilenen bazı aileler geceyi camilerde geçiriyor.

25.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:50
'daki depremden etkilenen bazı aileler geceyi camilerde geçiriyor.
Merkez üssü ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası konutları güvenli olmadığı için dışarıda kalan veya artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeyen bazı aileler camilerde kalıyor.
Üniversite Mahallesi Veyselkarani Camisi'nde yerleşen onlarca aile bekleyişlerini sürdürüyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadelerini kullanmıştı.
Depremden etkilenen bazı aileler camilerde kalıyor

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:32  İslami Cihad'dan, Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı
23:32  İzmir foça'dan elazığ'a yardım kampanyası
23:32  Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı
23:31  Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk
23:27  Soylu: "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite...
25.01.2020 23:39:51