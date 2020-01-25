Haberler » Güncel » Depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadır kurulacak - Haber

Depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadır kurulacak

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD tarafından 2 bin çadır kurulacak.

25.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:46Depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadır kurulacak
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen 'nın ve ilçelerinde AFAD tarafından 2 bin çadır kurulacak.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, dün geceden bu yana hasarlı evlerin bulunduğu noktalara çadır kurarken sadece Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadırın kurulmasının planlandığı öğrenildi.
Sevkiyatın sürdüğü bölgede çadır dağıtılan depremzedelere aynı zamanda battaniye, yatak ve ısıtıcı da veriliyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Doğanyol, Pütürge, Malatya, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05  HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 145'inci gününde
16:04  Bakanlık açıkladı Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3)
16:04  Elazığ cumhurbaşkanı erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-1
16:04  Adıyaman-bakanlık açıkladı adıyaman cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı
16:03  Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-1
25.1.2020 16:06:10