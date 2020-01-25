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Depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadır kurulacak

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD tarafından 2 bin çadır kurulacak.

25.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:55
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen 'nın ve ilçelerinde AFAD tarafından 2 bin çadır kurulacak.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, dün geceden bu yana hasarlı evlerin bulunduğu noktalara çadır kurarken sadece Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadırın kurulmasının planlandığı öğrenildi.
Sevkiyatın sürdüğü bölgede çadır dağıtılan depremzedelere aynı zamanda battaniye, yatak ve ısıtıcı da veriliyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadır kurulacak

Doğanyol, Pütürge, Malatya, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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