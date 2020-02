Depremden etkilenen Malatya'da yapı incelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya 'da incelemelerde bulundu.Can, beraberinde teknik ekiple Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi'ndeki yapıların sağlamlıklarını incelemesinin ardından Sivas Caddesi'nde enkaz kaldırma çalışması devam eden 6 katlı Yağmur Apartmanı'nın çevresindeki binaları kontrol etti.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Can, mobil laboratuvarla kente geldiklerini söyledi.Yıkımların devam ettiği alanların civardaki yapıların titreşimlerden etkilenip etkilenmediğini kontrol edeceklerini belirten Can, "Aynı zamanda birçok artçı sarsıntı meydana geliyor. 3,6 ile 4,8 arasında değişen oranlarda çok sayıda artçı sarsıntının ağır hasarlı olarak gördüğümüz yapıları acil yıkılacak seviyeye getirip, getirmediğini ya da orta hasarlı yapıların ağır hasarlı yapı statüsüne gelip gelmediğini kontrol etmek istiyoruz." dedi.Lazer metre ve profometre ve tüm beton ölçer aletlerle yıkımın gerçekleştirildiği binaların civarındaki yapıların yapısal sağlamlıklarını ölçtüklerini anlatan Can, şöyle devam etti:"Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi'nde yaklaşık 3 saatlik çalışma yaptık, bir sıkıntı görmedik. Çalışmaları iki günde bitirmeyi düşünüyoruz. Öngörü olarak bir sıkıntı görmedik. Arka perde çalışması var, burada alınan kayıtlar Ankara'ya aktarılıyor. Tecrübelerimize dayanarak bir sıkıntı yok, net veriler ise bir iki gün içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden çıkacak.""Hasar tespit çalışmalarını en hızlı şekilde bitireceğiz"Hasar tespit çalışmalarını Kale ve Doğan ilçelerinde tamamladıklarını dile getiren Can, şunları söyledi:"Askı için AFAD ve valiliğe gönderdik. Pütürge'de yüzde 80 aşamasındayız. Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Bakanımızın talimatı da bu yönde. Buraya 200 kişilik bir ekip olarak geldik, çalışıyoruz. En hızlı şekilde bitireceğiz. Battalgazi de de ön hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz, bitirdikten sonra yıkım ve enkaz kaldırma çalışması var. Sonrasında projelendirme ve yeni yapılaşma. Tüm bölgeler için bir şey söylemem doğru olmaz bu konuda TOKİ Başkanlığımız çalışıyor. TOKİ zemin, imar, hak sahipliği ile ihtiyaç konut sayısına göre detaylı çalışma yaparak açıklayacaktır."Can, bir vatandaşın yıkım çalışmalarının ilk etapta neden yavaş yapıldığına ilişkin sorusuna, "Aslında çok katlı yapıların yıkımını çok hızlı bir şekilde yapmak doğru değil. Özellikle civarda yapılaşmanın olduğu alanlarda ağır tonajlı aletlerle vurup yıkmak çok doğru değil. Hem diğer yapılara zarar verir hem o artçı sarsıntıların etkisiyle yarım yapılar çevreye zarar verebilir. Bu açıdan değerlendiriliyor, biraz daha yavaş, titreşimi azalta azalta yıkım yöntemi değerlendirildi. Belli kısmı yıkıldıktan sonra bunlar artık enkaz toplama işlemleri bunları çok daha hızlı yaparız." yanıtını verdi.İncelemelerde Can'a Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bektaş da eşlik etti.Öte yandan Malatya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ekipleri ise Sivas Caddesi'ndeki binalarda kayma olup olmadığını cihazlarla ölçtü.