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Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara, toprağa verildi.

25.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:52Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen 'nın ilçesinde hayatını kaybeden Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara, toprağa verildi.
İlçedeki gasilhaneden alınan Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın cenazesi Gökçe Mezarlığına getirildi.
Cenazeler, burada kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşındı.
Cenaze törenine Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın cenazesi daha sonra Gökçe Mezarlığında toprağa verildi.

Ayşe Fatma, Doğanyol, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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