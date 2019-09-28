Uzmanlar uyardı: Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenin

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından uzmanlar net bir tarih veremese de Marmara'da yaşanacak büyük depremin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ama bütün uzmanların hemfikir olduğu konu ise depremin şiddeti. Hepsi 7'nin üstünde bir deprem bekliyor.

Bu nedenle vatandaşların depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor.

Silivri'de yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrası vatandaş panikten kendini sokağa attı

İşte yapılması gerekenler:

DEPREMDEN ÖNCE

"Benim başıma gelmez" düşüncesinden vazgeçin.

Evinizi boşaltmanın planını ve bunun alıştırmasını yapın!

Çocuklarınıza deprem sırasında evde ya da okulda bulundukları zaman ne yapmaları hakkında bilgi verin. Okullarının deprem planı olup olmadığını soruşturun ve izleyin.

Bulunduğunuz mekânda üzerinize düştüğü zaman tehlike yaratabilecek gardrop, vitrin, kitaplık, portmanto gibi ağır eşyaları monte ettirin. Tavanlarda büyük avizeler varsa bunları daha sade şeylerle değiştirin. Vitrinlerde bulunan tehlike yaratabilecek cam eşyaları alt gözlere alın. Mutfak dolaplarının üst gözlerinde bulunan, çelik tencere, cam kavanoz gibi tehlike yaratabilecek cisimleri mutfak tezgahlarının altına yerleştirin.

Cam kırılmasına karşı film kaplanması yaptırın.

Bulunduğunuz yerde bina giriş kapılarının dışarı açılmasını sağlayın. Çünkü içeri doğru açılan kapılar panik sırasında sıkışmalara neden olmaktadır.

Evde ve işyerinde uygun yerlerde fener, ışıldak, yangın tüpü, ilkyardım çantası bulundurun.

Alın fenerini tercih edin zira ellerinizi daha rahat kullanabilirsiniz.

Ayakkabılarınız, sizi cam kırıklarından ve diğer yıkıntılardan koruyacak özellikte olmalıdır. Nerede olursanız olun, ayakkabılarınızı yakınınızda bulundurun.

Ailenizi yangın söndürme cihazı kullanma hususunda eğitin!

Kalp masajı öğretilen bir ilk yardım kursuna kaydolun!

Acil telefon numaralarının telefon rehberinin iç kapağında ya da telefonun üzerinde bulundurulmasını sağlayın.

ABC sınıfı yangın söndürme cihazı. Yangın söndürme cihazınızı kullanım talimatlarına göre test ettikten sonra evinizin elverişli bir bölümünde muhafaza edin.

Gazı kesebilmek için İngiliz anahtarı. Acil yardım çantanıza yakın bir yerde saklayın

Yakınlarınızla iletişim kurmak ve buluşmak için başka şehirlerdeki akrabalarınız aracılığıyla haberleşme planı yapın.

Deprem sigortası ve mal beyanınızı yapın. Bu, deprem sonrası kaybınızı temin edecektir.

Önemli evrakların kopyaları (Tapu, ruhsat, pasaport, kimlikler, banka hesap cüzdanları, sigorta poliçeleri)

Sürekli kullanılan ilaçların yedekleri ve reçeteleri

Aile Fotoğrafları

Kişisel ilk yardım çantası

DEPREM ÇANTASI NASIL OLMALI?

Deprem sonrası dışarı çıktığınızda hayatınızı idame ettirecek şekilde bir çanta planlayın. Deprem çantasının sırt çantası olmasına özen gösterin.

2 gün yetecek su (günlük1,5 lt.)

Konservelenmiş, kurutulmuş, el altında bulundurulabilecek bozulmayan yiyecekler, kurutulmuş meyveler ve kutulu meyve suları, yüksek enerjili besinler. Taze kalmalarına dikkat ederek düzenli aralıklarla tüketin. Konserve açacağını da unutmayın.

Eldivenler, sert ayakkabılar ve kıyafetler; acil durum battaniyeleri; alın feneri, radyo ve piller (su geçirmez çantalarda muhafaza edilmelidirler);

Düdük;

İsim, adres, sağlık bilgilerinizin yazılı bulunduğu bir kâğıt;

Kişisel tuvalet malzemeleri: Tuvalet kâğıdı, sabun, diş macunu, diş fırçası.

Ev hayvanlarının ihtiyaçları acil durum setine eklenmeli. Ayrıca ev hayvanlarının kullandığı ilaçlar, aşı ve veteriner kayıtları, kimlik gibi malzemeler de bu sete eklenmeli.

Silivri'deki deprem sonrası sınıflar boşaltıldı

DEPREM SIRASINDA

BİNA İÇİNDEYSENİZ; Orada kalın, dışarıya koşmayın. Sağlam bir masa, mobilya vb. eşya altında ya da yanında kendinizi korumaya alın ve ona tutunun.

KORİDORDAYSANIZ; Duvarın dibine sinin. Eşikte durmayın; kapı çarpacak ve yaralanmanıza neden olacaktır. Başınızı ve yüzünüzü koruyun. Pencereler, cam bölmeler, aynalar, ocaklar, kitaplıklar, yüksek mobilyalar ve gevşek yapı elemanlarından uzak durun.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEYSENİZ; En yakın mağazaya sığının. Pencerelerden, vitrinlerden, projektörlerden, ağır eşyalarla dolu raflardan uzak durun.

OKULDAYSANIZ; Bir sıra ya da masa altına sığının ve ona sıkıca tutunun. Yüzünüzü pencereden uzak tutun.

OTOBÜSTEYSENİZ; Otobüs durana kadar koltuğunuzda kalın.

Her nerede olursanız olun, zeminin şiddetle hareket etmesi olasılığına hazır olun. Örtünün, kendinizi sağlam bir nesnenin korumasına alın. Bunu yapamıyorsanız, yere çökün, başınızı ve yüzünüzü koruyacak biçimde kapanın. İlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara da hazır olun.

GÜVENLİ YERLER

Çekyatların, varsa para kasalarının, içi kitap dolu sandıkların, çeyiz sandıklarının yanı.

Ağır masa ve sıraların altı, koridor içleri, odaların ve kemerlerinin köşeleri.

Yatakların her iki yanı; kesinlikle yatağın altına saklanmayın üstünde kalmayın.

Döküm küvet yanları, çamaşır, bulaşık makineleri, iyi monte edilmiş buzdolabı.

TEHLİKELİ YERLER

Cam ve ayna çevresi, düşebilecek herhangi bir nesnenin altı,

Mutfak dolapları tehlike yaratabilir,

Kapı araları: Çünkü kapı size çarpabilir.

Bunları yapmayın

Paniğe kapılmayın. Donakalmayın.

Diğer kişileri uyarırken çığlık atmayın. Korku durumunu diğer kişilere bulaştırmayın.

Koşmayın ve dışarı kaçmaya çalışmayın.

Merdivenleri kullanmayın.

Asansörleri kullanmayın.

Elektrik düğmelerini, çakmak, mum, kibrit kullanmayın.

Balkonlara çıkmayın.

ENKAZ ALTINDA YAPILMASI GEREKENLER

Rastgele bağırmayın. Enkaz haline gelmiş binalarda rasgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatırlar. Uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur.

Dışarı çıkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın. Sakin ve sabırlı olun, paniğe kapılmayın. Aktif Dinlenme ve Aktif Uyku durumuna geçin.

Nefes alıp-verirken bir ritim tutturun.

Paniği kontrol etmek için kendinize telkinler verin. Yaşam umudunuzu koruyacak hayaller kurun. Zihninizde olumsuz düşünceler yaratmayın. Sevdiğiniz imgeleri zihninizde canlandırın

Enkazda başka kişiler varsa onları da telkin edin.

Enkaz üzerinde çalışanların seslerinin kesildiği an, enkaz altında kalan insanların seslerini duyabilmek için gelişmiş aletlerle dinleme yapıldığı andır. Bu anda herkes susar ve enkaz altında kalan biri varsa ses duyulmaya çalışılır. İşte bu sessizlik anında her türlü gürültüyü yaparak aşağıda olduğunuza dair işaret verin.