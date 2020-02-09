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Depremden sonra 35 sporcudan 4'ü gidebildi, 3'ü madalya aldı

Antalya'daki Okullararası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na 35 sporcu ile katılım sağlamayı planlayan Elazığ takımı yaşanan depremin ardından katıldıkları 4 sporcuyla 2 şampiyonluk, 1 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

09.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:29Depremden sonra 35 sporcudan 4'ü gidebildi, 3'ü madalya aldı
'daki Okullararası Kick Boks Şampiyonası'na 35 sporcu ile katılım sağlamayı planlayan Elazığ takımı yaşanan depremin ardından katıldıkları 4 sporcuyla 2 şampiyonluk, 1 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 4-9 Şubat tarihleri arasında yapılan Okullararası Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na 450 sporcu katılım sağladı. Organizasyona 35 sporcuyla katılım sağlamayı planlayan Elazığ takımı, yaşanan depremin ardından şampiyonaya 4 sporcu ile katıldı. 4 sporcudan 3'ü organizasyondan madalya ile dönerek şehre bu zor günlerde moral verdi.

Sporculardan Kerem Yiğit +94 kiloda, Musa Baydaş 57 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Deniz Şengür ise üçüncülükle ayrıldı. - ELAZIĞ

Türkiye, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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