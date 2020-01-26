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Depremden sonra CİMER'e destek mesajı yağdı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'daki depremin ardından CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gelen destek mesajlarından bazılarını Twitter üzerinden yayınladı.

26.01.2020 01:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 01:35Depremden sonra CİMER'e destek mesajı yağdı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'daki depremin ardından CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gelen destek mesajlarından bazılarını üzerinden yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'daki depremin ardından CİMER'e gelen destek mesajlarından bazılarını Twitter üzerinden yayınladı. Mesajların görüntülerini paylaşan Altun, "Bu ülke için, bu millet için canımız feda! CİMER'e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce..." ifadelerini kullandı.

"Ekmeğimizi ve gönlümüzü paylaşmaktan onur duyarız"

Vatandaşların CİMER'e gönderdiği mesajlarda, "Bu vesile ile fakirhanemin kapısı bir aile için sonuna kadar açıktır. Ekmeğimizi ve gönlümüzü paylaşmaktan onur duyarız. Saygı ve hürmetlerimi sunar kabulünü umarım" ve "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi, bundan hiç şüphem yok. Bir vatandaş olarak tüm samimiyetimle söylüyorum ki; Elazığ ve Malatya için devletimiz tarafından üzerime bir görev düşerse yapmaya hazırım. Yüreğimiz ve gönlümüz orada." yazdıkları görülüyor. - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Fahrettin Altun, Twitter, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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