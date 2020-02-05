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Depremden yaralı kurtulan Kerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Elazığ'da enkazdan yaralı kurtulan 14 yaşındaki Kerim İnce, Bakan Albayrak'ın aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüntülü olarak görüştü.

05.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:25Depremden yaralı kurtulan Kerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
'da enkazdan yaralı kurtulan 14 yaşındaki Kerim İnce, Bakan Albayrak'ın aracılığıyla Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüntülü olarak görüştü.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile kentte bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde devam eden yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi. Bakanlar daha sonra Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken apartmandan yaralı kurtarılan 14 yaşındaki Kerim İnce ile birlikte Hamide Buğdalı ve Meriç Dişli'ye tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Hastanede Kerim İnce, Bakan Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak İnce'nin isteğini yerine getirdi.
Görüntülü olarak telefonla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'ye, "Nasıl durum, gelişmeler nasıl, Allah şifalar versin. İnşallah tam her şey bittikten sonra Ankara'ya da beklerim" diye konuştu. Durumunun iyiye gittiğini ifade eden İnce, Erdoğan'ın Ankara'ya davetine "Gelmeye çalışacağım" diye cevap verdi. Telefonunun da enkaz altında kaldığını belirten Kerim İnce'nin talebini Erdoğan, Bakan Albayrak'a halletmesi için talimat verdi. Erdoğan daha sonra Kerim'in annesi Gülsüm İnce ile de görüşme gerçekleştirdi.
KERİM, O GÖRÜŞMEYİ ANLATTI
Bakan Albayrak'tan rica etmesi üzerine kendisini kırmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ile görüşme imkanı sağladığını he heyecanlı olduğunu belirten Kerim İnce, "Moral açısından bana çok iyi oldu. Güzeldi iyi geçti, görüştüm de, ilk defa yüz yüze görüştük" dedi.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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