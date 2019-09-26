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Depreme canlı yayında yakalanan sunucular konuşmakta güçlük çekti

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında büyük bir deprem meydana geldi. Canlı yayında depreme yakalanan sunucular Seda Öğretir, Hülya Hökenek ve Gözde Atasoy anları yaşarken konuşmaktan güçlük çekti.

26.09.2019 14:49

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Depreme canlı yayında yakalanan NTV, CNN ve Habertürk haber sunucuları depreme canlı yayında yakalandı. Başarılı sunucular depremi yaşadıkları anlarda soğukkanlılıklarıyla konuşmaya devam etti.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

CNN Türk spikeri, deprem anını çok şiddetli hissettiklerini hatta stüdyodaki dekorlarının neredeyse düşeceğini söyledi. NTV haber spikeri Seda Öğretir ise sesi titredi konuşmakta güçlük çekti.

Seda Öğretir
Gözde Atasoy
Hülya Hökenek

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Depreme canlı yayında yakalanan sunucular konuşmakta güçlük çektiDepreme canlı yayında yakalanan sunucular konuşmakta güçlük çekti

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Depreme canlı yayında yakalanan sunucular konuşmakta güçlük çekti

İstanbul, Magazin, Güncel

YORUMLAR(40)
COSKUN T.:cok sallandik heyecanliyim sallaniyoz. .
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YAA:orası yaşanacak yer değil arkadaş. adamı boğar boğar
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CEMİL:en güzeli gözde atasoy ya çok sakin ve tatlı bir tavrı var
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1 0
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ASLI:ÜLKEMİZDEKİ AZINLIKLARIN HAKLARINI VERMEZSEK BİZE TARİHİN BİR HEDİYESİ OLAN AYASOFYAYI CAMİ YAPMAK İSTERSEK KÜRT KARDEŞLERİMİZİ KABUL ETMEZ YOK SİZ TÜRKSÜNÜZ DERSEK LGBT LERİ KABULLENMEYİP YOK SİZ SAPIKSINIZ DİYE İFTİRA ATARSAK BAŞIMIZA ÇOK FELAKET GELECEK BU SADECE BİR UYARIYDI KENDİMİZE ÇEKİ DÜZEN VERMELİYİZ İNSANLIK İÇİN BARIŞ İÇİN YAŞAMALIYIZ.
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1 1
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MURAT:Sen ne içtin sen onu boşver de sen adam gibi yaşa azgınkık yapma nankörlük yap şükret haline yoksa daha fena sıkıntılar seni bulur
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0 0
DAVUT:Kul azarsa Allah daha çok bela verir ama kalpleri mühürlenmiş gözleri kör kulaklarıda sağır olan mahlükatlar bunu anlayamaz inkara devam ederler ve öyle birgün gelirki çok geçtir artık onlar için görülmemiş azap başlar mümkün olsaydıda öbür tarafa gidipte dönen biri burdakilerin ne kadar rezil bir halde olduklarını söyleyebilseydi gerçi o zamanda inanmazlardı mutlaka söyleyecek sözleri olurdu. Siz devam edin heryerinizi açmaya.
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44 37
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TAYYAR DURDEN:İyice saçmaladınız artık ama ha sırf boş beleş laf olsun diye de konuşulmaz ki.
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5 7
MÜSLÜMAN:saçma sapan yorum yazma fay hattı üzerine şehir kurarsan ister müslüman ol ister putperest o depremi yaşarsın japonyada , kanadada neden olmuyor bilim üret sağlam bina yap gökten ebabil bekleme ! seni embesil
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10 12
AD SOYAD:Kardeş sen ne yazarsan yaz illa bir cevapları var bunların. Onun için yıpratma kendini. Allah bize yeter..
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17 8
FURKAN:Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın, emzirdiği çocuğunu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah’ın azabı çok dehşetlidir. (Hac:9)
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15 4
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