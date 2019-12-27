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Sunucu, Malatya'yı sallayan depreme canlı yayında yakalandı

Malatya'da internet üzerinden yayın yapan Bayrak TV'de 4.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalanan sunucunun sakin tavırları dikkat çekti.

27.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:22

'da meydana gelen depremin hissedildiği 'da yerel bir kanalda sabah programını sunan Rıfat , depreme canlı yayında yakalandı.

Malatya'da internet üzerinden yayın yapan Bayrak TV'de sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı. Sunucunun, 4.9 şiddetindeki deprem sırasında yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı.

"ŞU ANDA CİDDİ BİR SARSINTI OLDU"

Gökçe, deprem anında, "Şu anda ciddi bir sarsıntı oldu. Deprem oluyor. Biz de üst katta olduğumuz için sallantıyı ciddi hissettik. Sarsıntı geçer gibi oldu. Herhalde geçti" dedi.

"YAYIN DEVAM EDİYOR MU ARKADAŞLAR?"

Gökçe sarsıntı sona erdiğinde ise "Yayın devam ediyor mu arkadaşlar" diyerek programa kaldığı yerden devam etti.

Sunucu, Malatya'yı sallayan depreme canlı yayında yakalandı

Malatya, Elazığ, Sabah, Gökçe, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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