06.07.2019 10:00
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7,1'lik depreme canlı yayında yakalanan spikerler korku dolu anlar yaşadı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki depreme yayın esnasında yakalanan spikerlerin yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, iki gün önce meydana gelen 6,4'lük depremin ardından 7,1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7,1

Canlı yayında depreme yakalanan sunucular zor anlar yaşadı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünün 7,1 olarak açıkladı.

SUNUCULAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bir vatandaşın kayıt altına aldığı görüntülerde canlı yayın yapan sunucular zor anlar yaşadı. Bir sunucu masanın altına girerken diğer sunucu sakin kalmak ve yayını sürdürebilmek için çabaladı.

7,1'lik depreme canlı yayında yakalanan spikerler korku dolu anlar yaşadı
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

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