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Depreme canlı yayında yakalandılar

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi.

24.01.2020 22:21 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:27Depreme canlı yayında yakalandılar

Merkez üssü 'ın ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem ve ilçelerinde de hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı. Depremle birlikte televizyon programına katılanlar büyük bir korku yaşarken programa ara verildi.


Deprem anında market ve alışveriş merkezlerinde olan vatandaşlar da panikle dışarı kaçmaya çalıştı. Bir alışveriş marketindeki vatandaşlar, depremle birlikte panikle dışarı koşmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ŞANLIURFA


Şanlıurfa, Sivrice, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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