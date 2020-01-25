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Depreme canlı yayında yakalandılar

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler kentte yayın yapan televizyonda canlı yayında yakalandı.

25.01.2020 00:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:27
'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme AK Parti Sivas Semiha ve gazeteciler kentte yayın yapan televizyonda canlı yayında yakalandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyon Sivas Radyo Televizyonu (SRT)'nin canlı yayında yakalandı.
Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı.
Depreme canlı yayında yakalandılar

Milletvekili, Elazığ, Ekinci, TV, Güncel

Kaynak: AA


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