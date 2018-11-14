Depreme Dayanıksız İki Okul Binası Yıkılacak

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:27



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:27

Konak ilçesindeki iki okul binası, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılacak.İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, deprem analizi yapılan Boğaziçi Mahallesi'ndeki Barbaros Hayrettin İlkokulu ve aynı bahçedeki Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu binalarının dayanıksız olduğu tespit edildi.Bunun üzerine 584 öğrencili ilkokul ile 130 öğrencili imam hatip ortaokulunun binalarının yıkılarak yeniden yapılması kararlaştırıldı.Toplam 16 derslik bulunan iki okulun yerine 32 derslikli bir okul binası inşa edilecek. Yeni binanın çağın gereksinimlerine uygun ve tam donanımlı olarak yapılacağı belirtildi.Okulun inşaat süresi boyunca, iki okulun öğrencileri aynı bahçedeki Barbaros Hayrettin Ortaokulu binasında eğitime devam edecek.