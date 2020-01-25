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Depreme hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkez üssü olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 22'ye yaralı sayısının ise bin 31 yükseldiğini açıkladı.

25.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:03Depreme hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), 'ın ilçesi merkez üssü olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 22'ye yaralı sayısının ise bin 31 yükseldiğini açıkladı.

Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6. 8 şiddetindeki deprem çok büyük bir bölgede hissedilmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 22'ye, yaralı sayısının ise bin 31'a yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada Elazığ'da 18, Malatya'da 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de göçük altından sağ olarak çıkarıldığını duyurdu. - ANKARA

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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