Haberler » Güncel » Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Haber

Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

27.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:44Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı, 'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Emniyet birimleri, 50 şüphelinin depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi.
Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.

Başsavcı, Elazığ, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Lise öğrencileri, havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi
12:47  Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama
12:42  Simit satarak kitap okuyor
12:42  Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi
12:46  Türkiye'nin en soğuk ilçesinde, -30 derecede karla mücadele
27.01.2020 12:54:58