Depreme kafede yakalanan vatandaşların panik anı güvenlik kamerasında

Aydın
'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panikle sokağa çıkma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Merkez üssü Efeler
ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yoğun hissedildiği Umurlu
Mahallesi'nde sarsıntı anında iş yeri ve evlerde bulunan vatandaşlar sokaklara çıktı.
Deprem sırasında bir kafede bulunanların panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, depremi hisseden müşterilerin telaşla koşarak dışarıya çıkmaları yer alıyor.