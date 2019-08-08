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Depreme nikah masasında yakalandılar (2)

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir çiftin nikah töreninde meydana gelen deprem nedeniyle panik yaşandı.

08.08.2019 19:37
Depreme nikah masasında yakalandılar (2)
Isparta'nın Gönen ilçesinde bir çiftin nikah töreninde meydana gelen deprem nedeniyle panik yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Yıldırım, Halise Yıldırım çifti ve yakınları nikah töreni için Gönen Belediyesinde buluştu.
Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen'in kıydığı nikah töreninde meydana gelen deprem, kısa süreliğine paniğe neden oldu.
Damat Cengiz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikahlarında yaşanan depremin talihsizlik olduğunu söyledi.
Deprem esnasında panik yapmadıklarını belirten Yıldırım, "Sakince bekledik, daha sonra nikah memuru işlemlere devam etti. Nikahımızı kıydık Binada hasar oluşmuş hemen binayı terk ettik. Denizli daha çok hissetti, üzücü bir olay oldu yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Gelin Halise Yıldırım da, "Talihsiz bir olay yaşadık, çok korktuk ama her şeye rağmen yine de nikah devam etti. Nikahımızı kıydık, sonra zaten binayı boşalttık. Denizlideki depremde yaralananlara acil şifalar diliyorum." dedi.

Isparta, Gönen, Güncel

Kaynak: AA

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