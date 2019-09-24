Haberler » Güncel » Haber

Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı

İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından bazı okullar boşaltıldı.

24.09.2019 12:05
İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından bazı okullar boşaltıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir okulda çocukların koşarak okuldan dışarı çıktıkları ve panik yaşadıkları görüntülendi.
İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Deprem nedeni ile okullarda bulunan öğrencilerin okulların bahçelerine çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise okulda çalan siren sesi ile birlikte çocukların koşarak dışarı çıktıkları ve panik yaşadıkları görülüyor.
(İHA)
Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:21 Emniyet Müdürü Bilgiç başkanlarla vedalaştı
14:20 İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı
14:20 Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı (2) - ŞANLIURFA
14:20 Hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
14:20 "Sepsis 8 milyona yakın kişinin ölümüne neden oluyor"
14:20 Ölümden zıplayarak kurtuldu
14:19 Kömürcüler OSB'de komisyon kurulacak