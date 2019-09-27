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Depreme özel emniyet tedbirleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün kentte yaşanan 5,8'lik deprem sonrası vatandaşların geceyi sokaklarda geçirecek olması nedeniyle güvenlik tedbirlerini artırdı.

27.09.2019 16:26Depreme özel emniyet tedbirleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün kentte yaşanan 5,8'lik deprem sonrası vatandaşların geceyi sokaklarda geçirecek olması nedeniyle güvenlik tedbirlerini artırdı.
Gündüz çalışan personele, özellikle depremin şiddetli hissedildiği Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçeler başta olmak üzere tüm kentte gece görevlendirilmesi yapıldı.
Ayrıca, ekiplere sürekli olarak sokaklarda devriye atılması talimatı verildi.
Tedbirler sonucu 53 (vaka sayısı) olan kentteki gecelik suç ortalaması, 25'e düştü.
Tedbirlerin, vatandaşların evlerine dönüşüne kadar devam edeceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Silivri, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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