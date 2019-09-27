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Depreme röportaj yaparken yakalanan TRT muhabirinin sakinliği kameralara yansıdı

Dün saat 13.59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında bir röportajda olan TRT muhabiri Sezen Ceceli Köse'nin sakinliği ise herkesi şaşırttı.

27.09.2019 07:28

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Deprem sonrası tüm İstanbullular sokaklara dökülürken o anlarda röportaj yapan TRT muhabiri tüm sakinliğini korudu.

KONUK KAÇTI, O OTURDU

TRT Haber muhabiri Sezen Ceceli Köse, deprem yaşanırken Kapalıçarşı'nın en tanınmış gümüş kakma ustalarından Agop İnyapan ile röportaj yapıyordu. Depremi anbean hisseden İnyapan olay yerinden koşarak uzaklaşırken muhabir Sezen Ceceli Köse, sakinliğini koruyarak oturduğu yerden kalkmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.

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İstanbul, Kocaeli, Deprem, Magazin, Güncel

YORUMLAR(43)
OFLU:Adam kaçıyo karşında bayan var bişeyler dersin tabanı yağlıcağına ne hale geldi bizim millet.
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1 0
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RBA:bende olsam otururdum aferim kız
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2 0
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SERHAT:Arkadaşlar kadının yaptığı doğru bir hareket bir nevi deprem anında kaçmaktansa hareketsiz kalmak daha az riskli bir harekettir ölümlerin çoğu deprem anında insanlar panik yapıp kaçmaya çalıştıkları için oluyor ??
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2 0
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AHA:Erkekligin 10 da 9 u kacmaktir ne olursa olsun !
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2 1
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PANTOLON BALIĞI:Ya donup kalmıştır ya da biraz gerzek olabilir
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3 1
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MURAT AGA:Korkudan yerinden kalkamamıştır. Yoksa dört nala kaçardı. Bırakın reklamı zannetmeyin cesaretten falan.
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7 22
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GÜMÜŞ:kadını değil resmen kendini anlattın, bravo
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1 0
ERHAN:karıda tık yok helal olsun 1999 ağustos doğumlu heralde
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21 5
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AYHAN:Kadın donmüş kalmış ne sakinliği aynısı bana da oldu o an eseduena ni bile getiremiyorsun donup kalıyorsun yaşayan bilir
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17 6
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KELİME-İ ŞEHADET:şimdi deprem yok. bir daha de bakıyım eseduena (doğrusunu yazıyım da öğren: Eşhedüenla ilahe illlallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh). yaz bir kenara. sıkışınca aklınıza geliyorya sıkışınca okursun
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7 2
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